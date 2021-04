NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat Daimler nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 89 Euro belassen. Die endgültigen Resultate entsprächen den vor einer Woche veröffentlichten Eckdaten, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der angehobene bereinigte Margenausblick (Ebit) für die Sparte Mercedes Benz Cars & Vans sei ermutigend./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2021 / 01:30 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2021 / 01:40 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007100000

