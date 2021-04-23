FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
PIRAEUS F.H.ADR 2 EO -,30 BKPE US7242494042
AB/FROM ONWARDS 23.04.2021 08:29 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
PIRAEUS F.H.ADR 2 EO -,30 BKPE US7242494042
AB/FROM ONWARDS 23.04.2021 08:29 CET
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA ADR-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de