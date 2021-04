Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Europäische Zentralbank hält an der expansiven Geldpolitik unverändert fest und Präsidentin Lagarde will alles tun, um für anhaltend günstige Finanzierungsbedingungen zu sorgen, so die Analysten der Helaba.Die Tauben im EZB-Rat scheinen noch immer in der Mehrheit zu sein und gegebenenfalls zu viel geldpolitische Unterstützung leisten als zu wenig, so die Analysten der Helaba. Vor diesem Hintergrund würden auch die Inflationsrisiken heruntergespielt. Lagarde sei bemüht gewesen, eine vorzeitige Tapering-Diskussion zu vermeiden. Interessanter werde es vermutlich bei der nächsten Ratssitzung im Juni sein. Dann könnte das Kaufvolumen innerhalb des flexibel nutzbaren Pandemie-Programms PEPP kritischer überprüft werden - in Abhängigkeit der Corona-Entwicklung sowie des Konjunktur- und Inflationsausblicks. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...