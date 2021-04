Der Handel an den asiatischen Börsen war am Freitag gemischt. Der Future für den S&P 500 erholt sich leicht. Am Donnerstag fiel der S&P 500 nach einem Bericht von Bloomberg News, dass die Regierung von US-Präsident Joe Biden erwägt, die Kapitalertragsteuer auf 39,6% für diejenigen zu erhöhen, die mehr als 1 Million Dollar pro Jahr verdienen. Das wäre das Doppelte des derzeitigen Satzes. Belastend waren auch der Rückgang bei den US-Hausverkäufen um 3,7% im Monatsvergleich und die gemischten Quartalszahlen ...

