Nach einer zweitägigen Erholung zeichnen sich am deutschen Aktienmarkt am Freitag wieder Kursverluste ab. Knapp eine halbe Stunde vor dem Start des Xetra-Handels wurde der DAX mit einem Minus von 0,35 Prozent bei 15.267 Punkten taxiert. Für die Börsenwoche, die mit einem Rekordhoch des Dax begonnen hatte, deutet sich damit ein Verlust von gut einem Prozent an. Die vergangenen Tage waren von Schwankungen ...

