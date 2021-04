DGAP-News: DLA Piper UK LLP / Schlagwort(e): Personalie

23.04.2021 / 09:33

23. April 2021 - In diesem Jahr zeichnet die WirtschaftsWoche, unterstützt durch das Handelsblatt Research Institute, erstmals die innovativsten Kanzleien sowie Anwältinnen und Anwälte Deutschlands in unterschiedlichen Kategorien aus. Dr. Benjamin Parameswaran, Managing Partner von DLA Piper in Deutschland, erhält von der WirtschaftsWoche in diesem Jahr die Auszeichnung als Senior Leader des Jahres.

Dr. Parameswaran setzte sich in einem Pitch vor einer Jury, bestehend aus einer Reihe von fachkundigen Rechtsexperten aus der Industrie, durch. Mit dem Titel Senior Leader des Jahres werden laut WirtschaftsWoche individuelle Vordenker auf Senior Level ausgezeichnet, die maßgeblich und nachweislich ihre Organisationen in den vergangenen 12 Monaten vorangetrieben und geprägt haben. Sie haben sich entweder in besonderer Weise im Krisenmanagement bewiesen, das Wachstum oder die Financial Performance signifikant vorangetrieben oder besondere Leistungen im Bereich Innovation, digitale Transformation, Diversity oder Inklusion vollbracht.



Neben der persönlichen Auszeichnung für Dr. Benjamin Parameswaran wurden im Rahmen der "Best of Legal"-Awards fünf weitere Projekte von DLA Piper in den Themenfeldern Deals & Verfahren und Initiativen & Talente von der Jury mit dem Prädikat "Exzellent" bewertet, so etwa in der Kategorie M&A Deals, und für die Projekte Nachhaltigkeit sowie das LGBT+ Netzwerk Iris. Ebenfalls mit dem Gütesiegel "Exzellent" wurden das Talent Management und das Kanzleikonzept von DLA Piper ausgezeichnet.

"Wir danken der Jury sehr herzlich für die Auszeichnungen unserer Projekte und auch für die persönliche Auszeichnung als Senior Leader des Jahres, über die ich mich sehr freue. Die Auszeichnungen sehen wir als Bestätigung unseres eingeschlagenen Weges. Wir haben bei DLA Piper in den vergangenen Jahren durch wertebasiertes Miteinander ein zeitgemäßes Kanzleikonzept geschaffen und sind so zu einer der führenden Kanzleien in Deutschland geworden", so Dr. Benjamin Parameswaran.

Simon Levine, Global Co-CEO von DLA Piper, ergänzt: "Als Managing Partner der deutschen Büros hat Benjamin Parameswaran in den vergangenen Jahren einen maßgeblichen Wandel eingeleitet und diesen auch konsequent und erfolgreich umgesetzt. Ich gratuliere ihm ganz herzlich zur Auszeichnung als Senior Leader des Jahres durch die WirtschaftsWoche, auf die wir alle sehr stolz sind."





