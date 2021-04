Bonn (www.anleihencheck.de) - Im Lockdown-Monat Januar schrumpfte die britische Wirtschaft revidiert "nur" um 2,2 Prozent und damit nicht so stark wie in der ersten Schätzung gemeldet (-2,9 Prozent), so die Analysten von Postbank Research.Im Februar sei das BIP gar um 0,4 Prozent gewachsen. Die ersten Lockerungen der Corona-Beschränkungen am 11. April dürften einen dynamischen Start in das 2. Quartal garantieren. ...

