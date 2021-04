Die Analysten der UBS haben das Kursziel für die Aktien von SAP nach Quartalszahlen von 116 auf 121 Euro angehoben und die Bewertung auf HALTEN belassen. Mit Blick auf die Gewinnziele des Software-Entwicklers seien die Risiken nun nicht mehr so groß, so die Banker in einer heute veröffentlichten Studie. Im ersten Quartal habe SAP die zweitstärkste Wachstumsrate der vergangenen fünf Jahre aufgewiesen. (dpa-AFX Analyser) ____________________________________________________________________________ ...

