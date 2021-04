DJ MÄRKTE EUROPA/Börsen leicht im Minus - Vivendi fest nach Zahlen

FRANKFURT (Dow Jones)--Entgegen der vorbörslichen Indikationen sind Europas Aktienmärkte zum Wochenschluss nur mit leichten Abgaben in den Handel gestartet. Damit belasten angebliche Steuererhöhungspläne auf Kapitalerträge der US-Regierung kaum. Die am Morgen vorgelegten Unternehmenszahlen sind vornehmlich positiv ausgefallen. Die Einkaufsmanagerindizes aus Frankreich liegen über den Erwartungen. Auch in Deutschland liegen die Barometer oberhalb der Wachstumsschwelle. Zwar kam es zu einem leichten Rückgang, dies sollte allerdings nicht überbewertet werden, zumal der Industrie-PMI im März ein Allzeithoch markiert hat.

Die geplante Steuererhöhung sei längst keine Überraschung, kommentiert Quincy Krosby, Chefstratege bei Prudential Financial, und sprach von einer reflexartigen Reaktion des Marktes. Es sei weniger eine Frage des "ob" oder "wann", sondern des "wie hoch" gewesen. Zurückhaltender äußert sich QC Partners: Die Zeit der sinkenden Steuersätze sei vorbei. In den USA müssten sich Kapitalanleger und bald wohl auch Unternehmen auf höhere Steuersätze einstellen. Der DAX verliert 0,2 Prozent auf 15.294 Punkte, der Euro-Stoxx-50 gibt 0,1 Prozent auf 4.012 Punkte nach.

Remy Cointreau erhöht Prognose

Vivendi SE (+2,9%) hat beim Umsatz im ersten Quartal die Markterwartung um 1,6 Prozent übertroffen. Positiv wirkte sich hier aus, dass nach dem schwächeren Schlussquartal 2020 nun die Sparte Universal Music Group erneut um 20 Prozent zulegen konnte, heißt es von Analysten. Damit sei das organische Wachstum wieder im Zielkorridor zurück, allerdings belastete die Währungsentwicklung nun leicht. Allerdings fehlten Aussagen zu möglichen Zukäufen, Aktionärsrendite sowie UMG-Ausschüttung.

Als "deutlich oberhalb der Erwartung" stuft ein Marktteilnehmer die Zahlen von Lafargeholcim ein. Vor allem die Ertragsseite überzeuge, hier habe sich der bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern des Schweizer Baustoffherstellers auf 528 Millionen Franken mehr als verdoppelt und liegt damit deutlich über dem Konsens. Zudem habe das Unternehmen den Ausblick angehoben, so sollen die 2022er Strategie-Ziele nun ein Jahr früher erreicht werden. Die Aktie gewinnt 0,2 Prozent, sie hatte sich bereits im Vorfeld gut entwickelt.

Die Quartalszahlen von Remy Cointreau (-0,5%) sind nach Einschätzung der Citigroup etwas unter den Konsensschätzungen geblieben. Das organische Umsatzwachstum habe mit 15,1 Prozent die Marktschätzung von 15,9 Prozent nicht ganz erreicht, auch wenn dies für die Analysten keine Überraschung ist. Positiv dürfte allerdings die neue Guidance für das laufende Jahr über ein organisches EBIT-Wachstum von rund 10 Prozent bei den Anlegern ankommen.

Daimler erhöht Renditeziel

Mit Vorlage der endgültigen Zahlen hat Daimler (+0,2%) die Rendite-Ziele für die Geschäftsfelder Mercedes-Benz Cars & Vans und Daimler Mobility angehoben. So erwarten die Stuttgarter für das Geschäft mit Premiumautos und Vans dieses Jahr nun eine bereinigte Umsatzrendite von 10 bis 12 Prozent, nach zuvor 8 bis 10 Prozent. Der bestätigte Ausblick sei positiv, allerdings müsse hier beachtet werden, in wie weit es auf Grund der aktuellen Chip-Mangels zu möglichen Produktionsunterbrechungen komme.

"Die Zahlen sind für mich kein Game-Changer", so ein Aktienhändler nach einem ersten Blick auf das Zahlenwerk der Software AG. Umsatz und EBIT fielen im Rahmen der Markterwartung zurück und lieferten damit weinig Überraschendes. Die Aktie gibt im frühen Geschäft um 2,7 Prozent nach.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.012,07 -0,07 -2,73 12,93 Stoxx-50 3.400,42 -0,21 -7,16 9,40 DAX 15.294,41 -0,17 -26,11 11,49 MDAX 32.807,28 -0,20 -65,67 6,53 TecDAX 3.525,32 -0,19 -6,56 9,73 SDAX 16.062,61 0,11 18,31 8,79 FTSE 6.923,88 -0,21 -14,36 7,39 CAC 6.269,16 0,03 1,88 12,93 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,27 -0,01 -0,51 US-Zehnjahresrendite 1,56 0,02 -1,12 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:13 Uhr Do, 17:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,2053 +0,30% 1,2027 1,2015 -1,3% EUR/JPY 130,09 +0,27% 129,79 129,86 +3,2% EUR/CHF 1,1046 +0,23% 1,1027 1,1027 +2,2% EUR/GBP 0,8680 -0,03% 0,8678 0,8680 -2,8% USD/JPY 107,93 -0,03% 107,93 108,08 +4,5% GBP/USD 1,3888 +0,34% 1,3856 1,3845 +1,6% USD/CNH (Offshore) 6,4912 -0,07% 6,4961 6,4876 -0,2% Bitcoin BTC/USD 47.883,95 -7,37% 49.432,03 54.466,11 +64,8% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 61,93 61,43 +0,8% 0,50 +27,4% Brent/ICE 65,81 65,40 +0,6% 0,41 +27,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.784,17 1.784,20 -0,0% -0,04 -6,0% Silber (Spot) 26,11 26,18 -0,3% -0,07 -1,1% Platin (Spot) 1.215,13 1.207,43 +0,6% +7,70 +13,5% Kupfer-Future 4,31 4,27 +0,7% +0,03 +22,2% ===

