Die EU hatte im Rahmen ihrer Wertpapierdienstleistungsrichtlinie MiFID II die Aufzeichnung von telefonischen Abschlüssen im Investmentbereich verbindlich vorgeschrieben. In der Branche sorgt das zum Teil für Unmut. Mehrere Verbände haben daher nun eine Online-Petition dagegen gestartet. Das verpflichtende Taping von Beratungsgesprächen sorgt weiter für Diskussionsstoff in der Finanzdienstleistungsbranche. Im Zuge der Umsetzung der Wertpapierdienstleistungsrichtlinie MiFID II in nationales Recht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...