Das Währungspaar EURUSD steigt am Freitag und könnte die Wochenhochs bei 1,2080 testen. H4-Chart EURUSD prallte am Donnerstag nach der Umkehr nahe der Wochenhochs von der Unterstützungszone bei 1,1990 ab und könnte den Ende März eingeleiteten Aufwärtstrend fortsetzen. Wichtige Kursziele: Märzhoch bei 1,2110, Oberseite des Trendkanals bei 1,2135 und Swing-Level bei 1,2185. Quelle: xStation 5 H1-Chart Der Kursanstieg, der gestern Abend begann, gewinnt am heutigen Vormittag an Dynamik. Ein Bruch über ...

