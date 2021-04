DJ Bundestag billigt Nachtragsbudget mit weiteren Schulden von 60,4 Mrd Euro

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Bundestag hat den neuen Haushaltsplan von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) gebilligt, der zur Finanzierung von Maßnahmen wegen der Corona-Krise in einem zweiten Nachtragshaushalt weitere 60,4 Milliarden Euro an neuen Schulden vorsieht. Für den Gesetzentwurf stimmten Union und SPD, dagegen Linke, FDP und AfD, wie Bundestags-Vizepräsidentin Claudia Roth bekanntgab. Die Grünen-Fraktion enthielt sich nach ihren Angaben. Insgesamt will der Bund damit in diesem Jahr 240,2 Milliarden Euro an neuen Krediten aufnehmen. Der Bundestag muss dafür aber noch erneut eine Überschreitung der Schuldengrenze aufgrund einer Notsituation genehmigen.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hatte kurz vor der Abstimmung die Erwartung eines wirtschaftlichen Aufschwungs nach der Corona-Pandemie genährt. "Es geht darum, nach vorne zu kommen, die Pandemie zu überwinden", sagte er. "Nach der Pandemie wollen wir durchstarten", hob er hervor. "Und wir werden auch wirtschaftlich wieder durchstarten können."

Der Nachtragshaushalt sieht für 2021 Gesamtausgaben in Höhe von 547,7 Milliarden Euro vor und damit knapp 50 Milliarden Euro mehr als ursprünglich veranschlagt. Mit der vorgesehenen Neuverschuldung würde die Obergrenze der Schuldenregel laut Bundestag um rund 213 Milliarden Euro überschritten.

Rückzahlung ab 2026 geplant

Von den zusätzlichen Mitteln sind unter anderem 25,5 Milliarden Euro für Unternehmenshilfen eingeplant. Mit weiteren Geldern sollen beim Gesundheitsministerium zusätzliche Ausgaben ausgeglichen werden, die seit Jahresbeginn geleistet wurden. Zudem sollen Steuermindereinnahmen von 9 Milliarden Euro ausgeglichen werden. Die Kredite sollen nach den Planungen der Regierung im Bundeshaushalt 2026 sowie in den folgenden 16 Haushaltsjahren zurückgeführt werden.

Aus Teilen der Opposition war in der Debatte aber viel Kritik gekommen. "Diese Schuldenorgie ist unverantwortlich", erklärte der AfD-Politiker Volker Münz. Sie geschehe zulasten der kommenden Generation. FDP-Fraktionsvize Christian Dürr meinte, das Geld werde "ins Schaufenster gestellt, um dem Kanzlerkandidaten der SPD die Arbeit zu versüßen". Im Nachtragshaushalt stehe immer noch nicht, wer die Rechnung bezahlen solle, monierte Linke-Politikerin Gesine Lötzsch.

Für 2022 plant Scholz laut seinen Budget-Eckpunkten zudem eine weitere Nettokreditaufnahme von 81,5 Milliarden Euro. Die Regierung will dann erneut die Ausnahme von der Schuldenbremse nutzen. 2023 soll dies dann aber nicht mehr nötig sein. Dann wird im Finanzplan die ursprünglich für Flüchtlingskosten angelegte Rücklage des Bundes mit 32,2 Milliarden Euro im Jahr 2023 und 16,0 Milliarden im Jahr 2024 aufgezehrt. Außerdem wird ab 2024 eine Finanzierungslücke von 4,9 Milliarden Euro in dem Jahr und 15,2 Milliarden Euro im Jahr 2025 aufgeführt. Die Neuverschuldung soll 2023 bei 8,3 Milliarden Euro, 2024 bei 11,5 Milliarden und 2025 bei 10,0 Milliarden Euro liegen.

April 23, 2021 04:26 ET (08:26 GMT)

