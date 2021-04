Eine freizügige EZB ist weiter so sicher wie das Amen in der Kirche

Mit Blick auf die viralen Konjunkturprobleme und Strukturdefizite der Eurozone kann sich die EZB Stabilitätsluxus nicht leisten. Unbeirrt steht sie für schuldenfinanzierte Konjunkturprogramme zu schmerzfreien Zinskonditionen. Auch ihre Liquiditätsausstattung auf Rekordniveau wirkt wie ein Glaubensbekenntnis für Aktien. Den Preis der unendlichen geldpolitischen Euro-Rettung zahlen die Zinssparer. Sie können sicher sein, dass der nächste Weltspartag ein Volkstrauertag sein wird.

Konjunkturerholung und Reflation haben keine geldpolitischen Konsequenzen

Auf ihrer Sitzung zeigt sich die EZB für den Jahresverlauf zwar weniger konjunkturpessimistisch. Dennoch hat sich das Kreditwachstum in der Eurozone zuletzt wieder abgeschwächt. Die Liquidität kommt realwirtschaftlich nicht adäquat an.

Selbst ein beschleunigtes Impftempo im II. Quartal führt nicht automatisch zu einer nachhaltigen Konjunkturerholung. Denn auch angesichts wirtschaftlich schwacher Standorte bleibt die Konjunktur in der Eurozone hinter der in Amerika und Asien zurück.

So fehlt es an Kraft für eine nachhaltige Inflationierung, nachdem die preissteigernden Basiseffekte ausgelaufen sind. Das erlaubt der EZB "Deflations-Propaganda". Sie will die Leitzinsen so lange auf ihrem aktuellen oder niedrigeren Niveau belassen, bis sich Preissteigerungen von zwei Prozent einstellen und sich dies "in der Dynamik der zugrundeliegenden Inflation durchgängig widerspiegelt". Im Klartext: Nach langer Verfehlung des Inflationsziels wird ein Überschießen über zwei Prozent zu keiner Straffung führen, sondern barmherzig toleriert.

Entsprechend vollzieht die Rendite 10-jähriger deutscher Staatsanleihen den Aufschwung der Inflationserwartungen nicht nach, obwohl historisch ein enger Gleichlauf typisch ist.

Der Glaube an klassische Geldpolitik schwindet

Tatsächlich geht die EZB mit Anleihenaufkäufen weiter streng gegen ungewollte Renditeanstiege bei Staatsanleihen in der Eurozone vor. Liquiditätszuwendungen erfahren insbesondere südliche Euro-Länder. Ihr Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) will die EZB mindestens bis März 2022 und in jedem Fall so lange durchführen, bis die Corona-Krise überstanden ist. Sie wird PEPP bei Bedarf sogar ausweiten, um die günstigen Finanzierungsbedingungen aufrechtzuerhalten und so dem pandemischen Konjunktur-Handicap entgegenzuwirken.

Doch was ist, wenn die an Dynamik zunehmende Impfkampagne in den kommenden Monaten ein Ende der Lockdown-Maßnahmen und Wirtschaftsbelebungen nach sich zieht? Spätestens dann müsste die EZB wie früher die Bundesbank stabilitätspolitische Verantwortung zeigen. Doch kennt die EZB ihre Zusatzaufgabe: Sie muss den europäischen Zusammenhalt, den europäischen Frieden, finanzieren. (Geld-)Geschenke erhalten nun einmal die Freundschaft.

Mit einem absehbaren Ende der Liquiditätsschwemme ist also nicht zu rechnen. Insofern könnte die EZB im Gegenzug für das planmäßige Ende von PEPP im März 2022 ihre herkömmlichen Anleihenaufkäufe (PSPP) von aktuell 20 Mrd. pro Monat kompensierend erhöhen. Und treten dennoch unerwünschte Renditeanstiege auf, wird die EZB mit vorgezogenen Käufen - "front loading" - reagieren. Diese Flexibilität erinnert an die Fed.

