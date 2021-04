Die Aktie vom Online-Reiseportal Booking hat am 19. April ein neues Allzeithoch aufgestellt. Im Nachgang folgten Gewinnmitnahmen und der Kurs fiel an einen wichtigen Widerstand. Welche weitere Entwicklung scheint realistisch und wo liegen wichtige Marken, die für Anleger jetzt von Bedeutung sind?Die USA geben insbesondere der Reisebranche wieder Hoffnung, da die größte Volkswirtschaft der Welt in Rekordtempo mit den Impfungen voranschreitet. Die US-Seuchenbehörde CDC teilte zum Wochenausklang mit, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...