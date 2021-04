DJ Spahn: Betriebsärzte sollen ab Juni impfen

BERLIN (Dow Jones)--Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will die Betriebsärzte ab Juni in die Impfkampagne einbeziehen. Wegen der verfügbaren Menge an Impfstoffen komme Deutschland dann in eine neue Phase, sagte Spahn in Berlin. Ziel sei, das dann für alle "betriebliches Impfen im Alltag niedrigschwellig erreichbar" sei.

Zugleich dämpfte Spahn die Erwartungen mit Blick auf den Sommermonat und betonte, dass Präpositionen wichtig seien: Die Priorisierungsgruppen würden "nicht ab Juni" geöffnet, sondern erst "im Verlauf des Junis". "Das heißt nicht, dass wir jeden innerhalb einer Woche gleich einen Termin machen können." Auch könnten nicht alle Deutschen bereits im Juni geimpft werden. Dieses werde "bis in den Sommer" dauern.

Bislang sind 18,5 Millionen Deutsche mindestens einmal geimpft, rund 7 Prozent haben den vollen Schutz. Bis Anfang Mai werde jeder vierte Bürger mindestens eine Immunisierung erhalten haben, erklärte Spahn. Dadurch sei es möglich, bereits im kommenden Monat die Priorisierungsgruppe 3 öffnen zu können. Zugleich wies der CDU-Politiker Berichte zurück, wonach in Deutschland fünf Millionen Impfdosen herumlägen: "Das tun sie nicht."

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/apo

(END) Dow Jones Newswires

April 23, 2021 04:41 ET (08:41 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.