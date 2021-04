Die Produktion in Österreich zieht wieder an. Der Produktionsindex legte im Februar gegenüber Februar 2020 um 1,9 Prozent zu, gegenüber dem Vormonat Jänner betrug das Plus sogar 3,7 Prozent, teilte die Statistik Austria am Freitag mit.Nach starken Rückgängen im Frühjahr 2020 und der Erholung der Produktion im Sommer sowie einer Stagnation vieler Branchen im Dezember, zeichneten sich im Februar 2021 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...