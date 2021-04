FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 23.04.2021 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS INFORMA PRICE TARGET TO 660 (665) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS LAND SECURITIES PRICE TARGET TO 640 (660) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS WORKSPACE TO 'UNDERWEIGHT' ('OVERWEIGHT') - TARGET 700 (745) P. - BARCLAYS RAISES GREAT PORTLAND PRICE TARGET TO 560 (530) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES RELX PRICE TARGET TO 2180 (2090) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES RWS HOLDINGS PLC PRICE TARGET TO 690 (620) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES SPECTRIS PRICE TARGET TO 3645 (3400) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS GEM DIAMONDS PRICE TARGET TO 77 (80) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES CENTAMIN PRICE TARGET TO 131 (126) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES DOMINO'S PIZZA PRICE TARGET TO 300 (250) PENCE - 'SELL' - BERENBERG RAISES SYNTHOMER PRICE TARGET TO 560 (515) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES HSBC PRICE TARGET TO 414 (400) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES IBSTOCK PRICE TARGET TO 245 (244) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 55 (45) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 258 (222) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 629 (594) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES SYNTHOMER PRICE TARGET TO 655 (565) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES CLARKSON TO 'OVERWEIGHT' ('NEUTRAL') - TARGET 3428 (2756) PENCE - UBS RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 195 (180) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 47 (45) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 195 (190) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES VIRGIN MONEY PRICE TARGET TO 210 (200) PENCE - 'BUY'



