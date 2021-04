Aachen (ots) - Immer mehr Menschen wünschen sich nachhaltigere Kosmetik-Alternativen. Ein wichtiger Aspekt ist die Auswirkung von wasserhaltigen Produkten auf die Umwelt. Auf diesen Trend hat das deutsche Kosmetikbrand Biotulin regagiert und ein wasserfreies Duschgel entwickelt.Biotulin Waterless Duschgel ist ein hoch konzentriertes Duschpuder. Es ist besonders wirkstoffreich und natürlich frei von Konservierungsstoffen. Es wird als Duschgel, Shampoo und als Handseife genutzt.Es ist wohl der erste Produkt in dieser Form, was den Körper gleichzeitig reinigt und pflegt. Das weiche Puder hat die gleichen Wirkungen wie ein herkömmliches, mit Wasser aufgefülltes, Duschgel. Es ist äußerst ergebig und daher sehr sparsam in der Anwendung.Biotulin Waterless Duschgel verzichtet auf Einweg Kunststoffe und bewahrt somit die Umwelt vor Plastikverschmutzung. Biotulin Waterless ist ein qualitativ sehr hochwertiges Produkt, da es aus ethisch gewonnenen Inhaltsstoffen hergestellt ist.Wasserfreie Kosmetik ist mehr als ein Trend oder eine Modeerscheinung. Die Wasserreservern dieser Welt gehen zu Neige und nur durch eine schrittweise Veränderung werden wir einen positiven Einfluss auf unseren Planeten haben.Hier geht Biotulin als Vorreiter mit seinem wasserfreien Duschgel voraus und bietet eine gleichwertige Alternative zu herkömmlichen Duschgels und Shampoos.Weiter Informationen erhalten Sie unter: www.biotulin.dePressekontakt:MyVitalSkin GmbH & Co KGMonschauer Straße 1252076 Aachen0241-53106365info@biotulin.deOriginal-Content von: MyVitalSkin GmbH & Co KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/116754/4897190