Stein (ots) - Das Traditionsunternehmen feiert sein Firmenjubiläum mit Fans in aller Welt - und startet dafür eine interaktive, globale Social-Media-Kampagne.1761: Das Geburtsjahr von Faber-Castell liegt vor der Gründung der Vereinigten Staaten von Amerika, vor der Inthronisierung Katharina der Großen und vor der Erfindung der Dampfmaschine. Der Schreibgerätehersteller aus Stein bei Nürnberg hat wahrhaftig Geschichte erlebt - und selbst geschrieben. Bis heute prägend und im Unternehmensleitbild fest verankert ist der Kerngedanke der Kreativität: Als Lebensbegleiter möchte Faber-Castell sie von jung bis alt fördern und seine Kunden mit innovativen Produkten zu kreativen Erlebnissen inspirieren.Als Ode an die Kreativität lanciert Faber-Castell nun zum 260-jährigen Firmenjubiläum eine globale Social-Media-Kampagne. Sie erstreckt sich über einen Zeitraum von drei Monaten und wird auf Facebook und Instagram unter dem Hashtag FaberCastell260 ausgespielt. Auf diesen Plattformen hat Faber-Castell aktuell über sieben Millionen Follower - eine große Gemeinschaft von Profis und Laien, Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen aus aller Welt. Die Kreativität dieser ständig wachsenden Fangemeinde im Jubiläumsjahr zu feiern und weiter zu beflügeln, ist das erklärte Ziel der interaktiven Kampagne.Drei kreative Trendthemen - Lettering und Bullet Journaling, Malen und Aquarellieren sowie Kinder-Kreativität - bestimmen jeweils einen Monat lang den Content der Kanäle. Stellvertretend für jede der drei Regionen, in denen Faber-Castell weltweit vertreten ist, kommt dabei Unterstützung von drei Profis als internationale Kunstbotschafter. Sie stellen in kurzen Interviews ihre Arbeit vor, präsentieren persönliche Lieblingsmaterialien und -stifte und Tutorials: Die philippinische Handlettering-Expertin und YouTuberin Abbey Sy zeigt, wie man Party-Dekoration selbst gestaltet, der deutsche Urban Sketcher Jens Hübner vermittelt Anwendungstipps rund um das Faber-Castell Künstlersortiment, und der brasilianische Illustrator Itamar Dutra teilt bunte Malanleitungen für Kinder zum Nachmachen.Weitere interaktive Aktionen wie Quiz- und Ratespiele oder Zeichen-Challenges sollen die Online-Community zu eigenen Kunstwerken inspirieren, die als User Generated Content auf den Faber-Castell Kanälen geteilt werden. Insgesamt soll die Kampagne 45 Mio. Menschen weltweit erreichen.Der Startschuss für die Social-Media-Kampagne in der DACH-Region fällt am 04. Mai 2021, auf den globalen Kanälen erfolgte er im März.