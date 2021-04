Knaus Tabbert richtet sich via Austrian Visual Worldwide Roadshow an die InvestorInnen. Das einleitende Statement: "Caravaning ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Der Urlaub auf vier Rädern liegt im Trend: Rund 235.000 Freizeitmobile wurden 2020 in Europa neu zugelassen. Tendenz: steigend. Knaus Tabbert besetzt mit seinen Marken Knaus, Tabbert, Weinsberg, T@B und Morelo Spitzenpositionen." https://boerse-social.com/austrianworldwideroadshow/presentation/knaus_tabbert/3906/5 Und hier noch der aktualisierte Blick auf das Viertelfinale des Aktienturniers: Ich behaupte einmal, da ist am Nachmittag noch alles möglich. Auf Basis der heutigen Schlusskurse wird dann bis Mittwoch Schlusskurse das Semifinale gespielt und Donnerstag / Freitag dann das Finale. Aktualisierter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...