Zyklische Branchen kommen wieder

Die Impfkampagnen bilden den Schlüssel für mögliche Lockerungen der bestehenden Shutdown-Maßnahmen und damit auch für den Start eines breiten, alle Wirtschaftssektoren umfassenden, Aufschwungs. Wir gehen weiterhin davon aus, dass der Aufschwung im Laufe des zweiten Quartals gelingt und - analog zum Vorjahr - auch in Europa ein sehr dynamischer Aufschwung im dritten Quartal stattfinden wird.

Weltweite Corona-Entwicklung im Blick

Wichtig bleibt aber auch der Fokus auf einige große Schwellenländer. Vor allem in Indien steigt die Anzahl der neuen Coronafälle weiterhin, zuletzt auf nahezu 315.000 pro Tag und damit so hoch wie noch in keinem anderen Land. Die Folge sind erheblich überlastete Gesundheitssysteme und ein starker Anstieg der Todesfälle.

Neben negativen wirtschaftlichen Rückwirkungen für die betroffenen Staaten, können aus dieser Entwicklung aber auch neue resistentere Corona-Mutationen entstehen, die wiederum auf anderen Regionen der Welt übergreifen. Daher ist ein zunehmender Impffortschritt auch in den Schwellenländern global von hoher Bedeutung.

Positiver Ausblick

Die neueste Gemeinschaftsdiagnose der führenden deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute bestätigt den positiven Ausblick für Deutschland mit einem erwarteten Wachstum in Höhe von 3,7 Prozent in 2021 und 3,9 Prozent in 2022 - bei weiterhin relativ hoher Prognoseunsicherheit.

Den vollständigen Artikel lesen ...