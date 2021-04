Märkte am Freitag: DAX vor Aufwärtsdreh? - Bayer-Aktie unter Druck

Der DAX bleibt am Freitagmittag im Konsolidierungs-Modus gefangen. Zeitweise gibt der Index um 0,3 Prozent nach und notiert damit im Bereich der 15.300er-Marke. Gut möglich ist, dass der DAX im Laufe des Nachmittags in die Gewinnzone wechseln kann, denn aus den USA kommen gute Vorgaben. Die Futures auf die wichtigsten US-Indizes verzeichnen am Freitagmittag Kursgewinne.

DAX -0,3% 15.275 MDAX -0,6% 32.678 TecDAX -0,7% 3.505 SDAX -0,1% 16.036 Euro Stoxx 50 -0,3% 4.002

Bayer: Aktie unter Druck

Am Freitagmittag gibt es im DAX sechs Gewinner und 24 Verlierer. Zu den stärksten Verlierern gehörte zeitweise die Bayer-Aktie (WKN: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017), die um zeitweise zwei Prozent nachgab und die im November 2020 gestartete Aufholbewegung damit vorerst stoppte.

Bildquelle: Pressefoto Bayer AG

BB Biotech: Hoher Gewinn

Bei den Nebenwerten steht am Freitag unter anderem die Aktie von BB Biotech (WKN: A0NFN3 / ISIN: CH0038389992) im Fokus. Auch dank der Beteiligung am Corona-Impfstoff-Produzenten Moderna (WKN: A2N9D9 / ISIN: US60770K1079) konnte die Beteiligungsgesellschaft im ersten Quartal einen hohen Gewinn ausweisen.

