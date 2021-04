Die 7×7 Sachwerte Deutschland I. GmbH & Co. KG kommt wohl noch einmal mit einem blauen Auge davon: So haben die Bondholder der regulär eigentlich schon ausgelaufenen 4,0%-Anleihe 2016/21 (ISIN DE000 A169K3 5) über bis zu 5 Mio. EUR einer Laufzeitverlängerung um zwei Jahre zugestimmt. Die 7×7 Sachwerte Deutschland I. GmbH & Co. KG hat die 4,0%-Schuldverschreibung 2016/21 als Emittentin. Die Laufzeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...