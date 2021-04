München (ots) -- Debütsingle des "Krass Schule"-Stars- Emotionale Lyrics treffen modernen Pop- Janina André - "Sucker 4 U" ist ab Freitag, 23. April 2021, digital auf allen Kanälen erhältlichMünchen (ots) - Neue Wege für Janina André: Der "Krass Schule"-Star (spielt "Rosa") debütiert mit ihrer ersten Single und zeigt ihr Können abseits der Schauspielerei. Bei "Sucker 4 U" treffen emotionale Lyrics auf moderne Popmusik und zeigen Janina dabei ganz ungewohnt. Die Single erscheint bei EL CARTEL MUSIC und ist ab Freitag, 23. April 2021, digital auf allen Kanälen erhältlich.Als "Rosa" eroberte sie die Herzen und Bildschirme ihrer Fans: Janina André ist seit nunmehr fast drei Jahren und von Beginn an Teil der RTLZWEI-Soap "Krass Schule". Aus der Serie ist sie mittlerweile kaum noch wegzudenken, dennoch betritt die 24-Jährige jetzt neues Terrain und debütiert mit ihrer ersten Single. In "Sucker 4 U" thematisiert die gebürtige Dormagerin toxische Beziehungen und zeigt sich von einer bisher unbekannten Seite. Emotionale Lyrics treffen hier auf modernen Pop nach amerikanischem Vorbild. Die hochwertige Produktion und das zugehörige Video runden Janinas Debüt passgenau ab und geben dem "Krass Schule"-Star viel Rückenwind zum ersten Singlerelease.Janina André - "Sucker 4 U" erscheint am 23. April 2021 bei EL CARTEL MUSIC im Vertrieb Polydor/Universal.----- Download / Stream-----LINK (https://elcartelmusic.lnk.to/S4U)----- Musikvideo -----LINK (https://youtu.be/4MfJ56vXryg)Pressekontakt:RTLZWEIProgrammkommunikation089 - 64185 0kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/4897340