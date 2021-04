Unterföhring (ots) - Wechsel-Hammer! Matthias Opdenhövel kommt zur Seven.One Entertainment Group und moderiert künftig auf den Sendern der Gruppe. Der Moderator führt ab der kommenden Saison 2021/2022 durch die Bundesliga-Sendungen in SAT.1. Der Sender zeigt neun Spiele pro Saison live und exklusiv im Free-TV. Neben "ran SAT.1 Bundesliga" und "The Masked Singer" auf ProSieben wird Matthias Opdenhövel weitere Show-Formate für die Seven.One Entertainment Group moderieren.Henrik Pabst, Geschäftsführer der Seven.One Entertainment Group: "Matthias Opdenhövel ist einer der beliebtesten und profiliertesten Moderatoren im deutschen Fernsehen - egal ob bei Shows oder Sportübertragungen. Dass er ab sofort wieder regelmäßig auf unseren Sendern moderiert, ist großartig. Nicht zuletzt aufgrund seiner Moderationen bei 'The Masked Singer' schätzen wir ihn und die Zusammenarbeit mit ihm sehr. Herzlich willkommen zuhause, Matthias!""ran"-Sportchef Alexander Rösner: "Ob Weltmeisterschaft, Europameisterschaft oder Bundesliga - wo großer Live-Sport stattfindet, da ist Matthias Opdenhövel. Der Fußball-Enthusiast und mehrfache Fernsehpreis-Gewinner verbindet in perfekter Art und Weise kompetente Moderation mit guter Unterhaltung. Keine Frage, Matthias Opdenhövel ist unser Wunschkandidat für das große Comeback von 'ran SAT.1 Bundesliga'."Matthias Opdenhövel: "Viele Bundesliga-Livespiele, Primetime-Unterhaltungsshows und neue, spannende Formate zukünftig exklusiv für die Seven.One Entertainment Group zu moderieren, darauf freue ich mich total. Für einen Moderator und Fußballfan ist das das perfekte Triple!"Pressekontakt:Michael Ulichstv. VP Communications & PRNews, Sports, Factual & Fictionphone: +49 (0) 89 95 07 - 7296email: michael.ulich@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 11 91email: Clarissa.Schreiner@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/4897372