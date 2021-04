Das US-amerikanische Elektroflugzeug-Startup Bye Aerospace arbeitet mit dem französischen Motorenhersteller Safran und den britischen Batterieexperten von Oxis Energy an einem Elektroflugzeug für acht Passagiere. In einem multinationalen Team werkelt Bye Aerospace aus dem US-Bundesstaat Colorado an einem elektrisch angetriebenen Flugzeug, das in das Revier der großen Flugzeugbauer eindringen soll. Bisher hatten sich Flugtaxi-Anbieter mit Ambitionen in Richtung Business-Fliegerei zurückgehalten. Klassischer Turboprop mit konventionellen Leistungsdaten - aber ohne CO2 Mit dem Twin E-Flyer 800 zielt Bye nun...

