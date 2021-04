Škoda bietet den Nutzern seiner Elektroautos ab sofort das Lade-Angebot "Powerpass" an. Unter diesem Label wird sowohl ein Ladedienst für öffentliche Ladepunkte offeriert, aber auch die Wallboxen für das Laden zu Hause. Der "Powerpass" soll per gleichnamiger App oder RFID-Ladekarte den Zugang zu 150.000 Ladestationen in ganz Europa bieten, darunter auch die Ionity-Ladepunkte - letztere sind vor allem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...