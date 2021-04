"Wir sollten den steigenden marktbasiert-langfristigen Inflationserwartungen entgegenwirken. Nur so ist gewährleistet, dass sie sich in niedrigeren langfristigen Realzinsen niederschlagen", argumentierte EZB-Ratsmitglied Pablo Hernandez de Cos am Freitag gegenüber Reuters. Weitere Kommentare "Die Käufe des Pandemic Emergency Purchase Program (PEPP) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...