UBM hat Zahlen vorgelegt - und der Vorstand betonte bei der virtuellen Pressekonferenz, dass man vor einem Jahr nicht damit gerechnet hätte, solche Zahlen für 2020 präsentieren zu können. Zwar ging der Umsatz um 24,2 Prozent auf 183 Mio. Euro und die Gesamtleistung um 29,4 Prozent auf knapp 479 Mio. Euro zurück, aber das Ergebnis vor Steuern (EBT) lediglich um etwa 12 Prozent auf 62,3 Mio. Euro. Der Nettogewinn liegt bei 40,8 Mio. Euro (2019: 50,1 Mio. Euro). Das Unternehmen will eine Dividende auf dem Niveau des Vorjahres in Höhe von 2,20 Euro je Aktie vorschlagen. "Damit wollen wir ein selbstbewusstes Signal senden", erklärt CEO Thomas G. Winkler, der zwar in 2021 noch mit einer Corona-Delle rechnet, aber das Unternehmen ab 2022 wieder ...

