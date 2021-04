DJ JP Morgan entschuldigt sich für Rolle in europäischer Super League

Von Simon Clark und Joshua Robinson

NEW YORK (Dow Jones)--Die US-Großbank JP Morgan hat sich in einem ungewöhnlichen Schritt für ihre Rolle in der geplanten europäischen Fußball-Superliga entschuldigt. Sie bezeichnete die Finanzierung des mittlerweile kollabierten Projekts als Fehleinschätzung.

Die "Super League" sollte die europäische Fußballlandschaft umgestalten. Doch nur Tage nach der Vorstellung des Projekts fiel es bereits in sich zusammen, nachdem sich die sechs englischen Clubs aus dem Kreis der zwölf Gründungsteams wieder zurückgezogen hatten. Sie reagierten damit auf heftige Kritik von Fans, anderen Clubs, Spielern, dem britischen Premierminister Boris Johnson und Prinz William, dem Vorsitzenden des englischen Fußballverbands.

JP Morgan wollte eine Anfangsfinanzierung von rund 3,5 Milliarden Euro bereitstellen. Mit an Bord waren unter anderem die Clubs Manchester United, Barcelona und Juventus Turin sowie eine Firma aus Madrid mit dem Namen Key Capital Partners, die eine lang laufende Verbindung zum Baukonzern des Real-Madrid-Präsidenten Florentino Perez hat.

"Wir haben ganz klar falsch eingeschätzt, wie der Deal von der breiteren Fußball-Community gesehen und wie er sie in Zukunft beeinflussen würde", sagte ein Sprecher von JP Morgan. "Wir werden davon lernen."

