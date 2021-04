DJ CORONA-BLOG/Regierung: Ausgangsbeschränkungen in betroffenen Gebieten ab Samstag

Die aktuellen Entwicklungen rund um die Corona-Pandemie in kompakter Form:

Regierung: Ausgangsbeschränkungen in betroffenen Gebieten ab Samstag

Die Regierung hat klargestellt, das die Bundes-Notbremse in betroffenen Regionen ab Samstag wirken soll. "Das Infektionsschutzgesetz in der neuen Fassung ist heute in Kraft getreten", betonte Innenministeriumssprecher Steve Alter. Die Regelungen wirkten ab Samstag in den Landkreisen, in denen die Sieben-Tages-Inzidenz Dienstag, Mittwoch und Donnerstag über 100 lag. Ausgangsbeschränkungen griffen dort "ab Samstag, 0.00 Uhr". Mit Blick auf Berichte über ein damit verbundenes Verbot von Nachtreisen betonte er: "Das betrifft nicht nur ein stationäres Verhalten, sondern auch ein Reisen von A nach B." Für die in dem Gesetz geregelten Ausnahmen gelte dies nicht. Touristische Reisen zählten aber nicht dazu.

Indische Krankenhäuser senden Hilferufe wegen fehlenden Sauerstoffs

Angesichts der hohen Zahl von Corona-Patienten haben indische Krankenhäuser Hilferufe wegen fehlenden Sauerstoffs zur künstlichen Beatmung gesendet. "SOS - weniger als eine Stunde Sauerstoffvorräte übrig im Max Smart Hospital und Max Hospital Saket", schrieb eine der größten Ketten von Privatkrankenhäusern im Onlinedienst Twitter. "Mehr als 700 Patienten aufgenommen, brauchen sofortige Hilfe." Premierminister Narendra Modi will eine Reihe von Krisensitzungen abhalten. Die Behörden meldeten am Freitag weitere 330.000 Neuinfektionen binnen 24 Stunden und 2.000 weitere Todesfälle. Indien erlebt derzeit eine neue Corona-Welle, allein in diesem Monat wurden bereits mehr als vier Millionen Neuinfektionen registriert.

RKI stellt indische Virusvariante unter Beobachtung

Das Robert-Koch-Institut richtet seinen Blick verstärkt auf die neue indische Virusvariante. Sie sei "in Beobachtung", werde aber mangels ausreichender Daten "noch nicht als besorgniserregend" eingestuft, sagte RKI-Vizepräsident Lars Schaade in Berlin. Bei der Variante seien zwei Mutationen im sogenannten Spike-Protein aufgetreten, wobei eine möglicherweise die Antikörperantwort etwas unterlaufe, die zweite die zelluläre Immunantwort, so Schaade. Daher gebe es bei der Doppelmutante einen sich gegenseitig verstärkenden Effekt. Der RKI-Vize verwies auf das sehr starke Infektionsgeschehen in Indien, das aber nicht gleichmäßig über alle Landesteile verteilt sei. Die dortige Corona-Entwicklung könne daher auch andere Faktoren haben, betonte er. So gebe es in dem Land keinen Lockdown und zugleich würden große Veranstaltungen mit Millionen Menschen stattfinden.

Spahn setzt im Rechtsstreit mit Astrazeneca erst auf Kooperation

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) schließt einen harten Rechtsstreit mit Astrazeneca um versäumte Lieferzusagen nicht aus, setzt aber eher auf Kooperation. Es müssten problematische Fragen in dem Vertrag des schwedisch-britischen Impfstoffherstellers mit der EU geklärt und "auch sehr hart" miteinander ausgetragen werden, "meinetwegen auch juristisch", sagte Spahn in Berlin. Aber für ihn sei es in der akuten Pandemie "prioritär", Impfdosen zu erhalten. "Davon, dass wir Gerichtsverfahren führen, habe ich nicht eine Dose mehr." Später müssten natürlich auch Rechts- und Schadens- und Haftungsfragen geklärt werden. Der Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI), Klaus Cichutek, befürwortet zugleich eine Freigabe des Astrazeneca-Impfstoffs auf eigenes Risiko. Wenn sich Bürger beim Arzt aufklären lassen und selbst entscheiden können, sei diese Lösung "sehr vernünftig".

Fratzscher erwartet "Welle von Unternehmensinsolvenzen"

Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratzscher, rechnet mit einem starken Anstieg der Firmenpleiten, wenn die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht Ende des Monats ausläuft. Einen längeren Insolvenzschutz lehnte er jedoch ab. "Deutschland wird unweigerlich eine Welle von Unternehmensinsolvenzen bevorstehen, und es ist besser, diese frühzeitig zu erkennen und abmildern zu helfen", sagte Fratzscher dem Handelsblatt. Der Sinn der Antragspflicht für Insolvenzen sei ja, sowohl die betroffenen Unternehmen als auch die Gläubiger zu schützen. Viele Unternehmen hätten nach einem Jahr der Pandemie hohe Schulden aufgebaut. "Eine immer weitere Verzögerung der Antragspflicht für insolvente Unternehmen verursacht mittlerweile mehr Schaden als Nutzen."

RKI: Stabile Infektionszahlen, aber steigende Mobilität

Der Vizepräsident des Robert Koch-Instituts, Lars Schaade, hat es als "gute Nachricht" bezeichnet, dass die Infektionszahlen aktuell nicht mehr so rasant anzusteigen scheinen. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bewege sich seit einigen Tagen über 160 und habe sich auf einem hohen Niveau eingependelt, sagte er in Berlin. Dies könne sowohl mit den verschärften Maßnahmen, aber auch an der starken bundesweiten sinkenden Mobilität durch die Schließungen von Schulen und Betrieben über Ostern zusammenhängen. Dennoch sei es für Entwarnung zu früh und Kontakte müssten weiter reduziert werden: "Die Mobilität hat ab Mitte April wieder auf das Niveau vom März 2021 zugenommen." Dadurch bestehe durchaus die Gefahr, dass die Fallzahlen wieder anstiegen.

Spahn: Betriebsärzte sollen ab Juni impfen

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will die Betriebsärzte ab Juni in die Impfkampagne einbeziehen. Wegen der verfügbaren Menge an Impfstoffen komme Deutschland dann in eine neue Phase, sagte Spahn in Berlin. Ziel sei, das dann für alle "betriebliches Impfen im Alltag niedrigschwellig erreichbar" sei. Zugleich dämpfte Spahn die Erwartungen mit Blick auf den Sommermonat und betonte, dass Präpositionen wichtig seien: Die Priorisierungsgruppen würden "nicht ab Juni" geöffnet, sondern erst "im Verlauf des Junis". "Das heißt nicht, dass wir jeden innerhalb einer Woche gleich einen Termin machen können." Auch könnten nicht alle Deutschen bereits im Juni geimpft werden. Dieses werde "bis in den Sommer" dauern.

Studie: Textil- und Gerätehandel wandert ins Internet

Deutsche Verbraucher gewöhnen sich zunehmend daran, Bekleidung sowie Haushaltswaren im Internet zu kaufen. Während der Öffnungen im Sommer 2020 war das Verhältnis Offline- zu Onlinehandel zwar wieder nahezu auf Vorkrisenniveau, wie eine aktuelle Auswertung des Ifo-N26-Wirtschaftsmonitors zeigt. Doch seitdem habe der Onlinehandel fast stetig angezogen. Anfang Dezember zum Weihnachtsgeschäft lag er bei 250 Prozent des Vorkrisenniveaus bei Haushaltsgeräten, im Februar sogar bei 350 Prozent. "Unsere Daten legen den Schluss nahe, dass die Krise das Sterben der Innenstädte befördert", erklärt Ifo-Ökonom Oliver Falck.

Günther kritisiert Bundes-Notbremse als zu schwach

Schleswig-Holstein hat eine konsequente Umsetzung der bundesweiten Notbremse und der nächtlichen Ausgangssperre angekündigt, aber seine inhaltliche Kritik an dem sogenannten Bevölkerungsschutzgesetz bekräftigt. "Wir hatten strengere Regeln in Schleswig-Holstein, als diese Notbremse es vorsieht", sagte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) im ZDF-Morgenmagazin. Deswegen stehe das Land eher vor der Frage, wie es mit diesem Widerspruch umgehen solle. So würden Schulen und Kitas in dem Bundesland bereits ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 100 Ansteckungen pro 100.000 Einwohner in die Notbetreuung wechseln. Das Bundesebene sieht Schulschließungen dagegen erst ab einem Wert von 165 vor.

