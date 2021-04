NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Continental nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Die Kennziffern des Autozulieferers und Reifenherstellers seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Freitag vorliegenden Ersteinschätzung. Noch wichtiger sei aber, dass der Vorstand sämtliche Jahresziele bestätigt habe./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2021 / 07:34 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2021 / 07:40 / EDT

DE0005439004