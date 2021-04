Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, sagte am Freitag, dass in den nächsten Tagen mit Pfizer/BioNTech ein Vertrag über die Lieferung von 1,8 Milliarden Impfstoff-Dosen im Zeitraum 2021-2023 abgeschlossen wird, wie Reuters berichtete. Von der Leyen merkte weiter an, dass sie noch keine Entscheidung getroffen haben, ob man ...

