Schwalbach am Taunus (ots) - Bereits seit 2002 begleitet uns Gillette Venus in unserer Rasur-Routine und ist aus unseren Badezimmern nicht mehr wegzudenken. Die Produkte gehen auf individuelle Hautbedürfnisse ein und wollen so jeder Frau das Gefühl geben, sich in ihrer Haut wohlzufühlen. Das bleibt auch weiterhin so - und doch hat Gillette Venus sich neu erfunden. Ab April 2021 erhält das gesamte Systemrasierer-Portfolio ein neues Design und teilweise noch bessere Produkte. Die neue Packung ist plastikfrei und aus vollständig recycelbarem Karton hergestellt. Die Packung wird aus mindestens 37 Prozent PCR (Post-Consumer-Recyclingmaterial) hergestellt. Die Innenschale der Boxbesteht ebenfalls aus vollständig recycelbarem Zellstoff mit 95 Prozent PCR. Sowohl die Kartonpackung als auch die Innenschale sind FSC-zertifiziert.Bei der Rasur werden nicht nur Haare entfernt, sondern auch die obersten, abgestorbenen Hautschüppchen. Und gerade, weil der Rasierer der Haut so nah kommt, hat sie nur das Beste verdient: für Gillette Venus der Anlass, das Produktportfolio komplett zu überarbeiten. Bei den Rasierern können Konsument:innen künftig wählen: 5-Klingen-Rasierer mit langlebigem Metallhandstück oder 3-Klingen-Rasierer, mit einem jetzt noch nachhaltigeren Handstück mit 30 Prozent recyceltem Material (PCR). Die Gleitstreifen aller Rasierer1 enthalten pflanzliche Öle, wie z.B. einen Hauch von botanischen Ölen bei 3-Klingen-Rasierern oder Inhaltsstoffen wie Aloe Vera und Vitamin E bei 5-Klingen-Rasierern. Ab April bietet Gillette Venus also bewährte Rasur-Qualität, in neuem Design und noch nachhaltiger.Dein Lieblingsrasierer in neuem DesignFast jeder Gillette Venus Rasierer wurde verändert, und mit dem neuen, modernen Design macht Gillette Venus es künftig noch einfacher, den für sich richtigen Rasierer auszuwählen! Das 5-Klingen-Premium-Portfolio wird erweitert: Neben dem schon erhältlichen Gillette Venus Deluxe Smooth Sensitive mit Metallhandstück in elegantem Roségold mit SkinElixir Technologie für sensible Haut ist ab April auch der 2-in-1 Gillette Venus Comfortglide Sugarberry mit Metallhandstück in Platinum-Farbe erhältlich.Die integrierten flexiblen Rasiergelkissen erzeugen einen zart duftenden Schaum und sorgen für ein müheloses Gleiten und eine komfortable Rasur - ganz ohne zusätzliches Rasiergel. Aber auch das 3-Klingen-Sortiment wurde verändert. Die ergonomischen Handstücke enthalten jetzt 30 Prozent recyceltes Material (PCR). Gillette Venus bietet damit eine langlebigere und nachhaltigere Auswahl an erstklassigen Produkten für jedes Hautbedürfnis. Unverändert bleibt der Deluxe Smooth Swirl. Der von Stiftung Warentest als Testsieger (gemeinsam mit 4 anderen Produkten) ausgezeichnete Rasierer schmiegt sich jeder Kurve an, für eine erstklassige Rasur.Sustainable is beautiful: Plastikfreie Packung - komplett recycelbarGillette Venus ist sich als täglicher Begleiter von Millionen von Frauen seiner großen Verantwortung bewusst und geht mit der Einführung neuer Verpackungen einen wichtigen Schritt in eine nachhaltigere Zukunft. Die neue Box ist plastikfrei und aus vollständig recycelbarem Karton hergestellt. Die Packung wird aus mindestens 37 Prozent PCR (Post-Consumer-Recyclingmaterial) hergestellt. Die Innenschale der Box besteht aus recycelbarem Zellstoff mit 95 Prozent PCR. Sowohl die Kartonpackung als auch die Innenschale sind FSC-zertifiziert. Ein Schritt mit großer Wirkung: Durch die neuen Kartonverpackungen werden jährlich 245 Tonnen Plastik in ganz Europa eingespart2 - das entspricht etwa 24 Millionen PET-Wasserflaschen. Damit übernimmt Gillette Venus Verantwortung und geht einen großen Schritt in Richtung der ambitionierten Nachhaltigkeitsziele, die die Marke als Teil von Procter & Gamble bis 2030 erreichen möchte.Jede Haut ist einzigartig und verdient nur das BesteGillette Venus verbindet herausragende Qualität und moderne Nachhaltigkeitsansätze mit einer starken Mission. Seitdem Start der "My Skin. My Way."-Kampagne vor zwei Jahren werden Frauen ermutigt, sich und ihre Haut so zu zeigen, wie sie sind. Die Marke feiert auch weiterhin individuelle Schönheit, denn jede Haut erzählt ihre eigene Geschichte.Gleich vier beeindruckende Menschen teilen in intimen Interviews ihre ganz persönlichen Geschichten und zeigen: Schönheit kennt keine Norm und kein Geschlecht. Mit diesen persönlichen Geschichten möchte Gillette Venus weiterhin Menschen unabhängig von Geschlecht, Hautfarbe oder Herkunft dazu ermutigen, sich in ihrer eigenen Haut wohlzufühlen und ihre eigenen Regeln zuschreiben, fernab von gesellschaftlichen Normen und Tabus.1 außer Gillette Venus Deluxe Smooth Swirl2 basierend auf den Verkaufsmengen des Vorjahres3 Verkaufspreise, Vermarktungen und Distributionsentscheidungen (Sortiment, Platzierung) liegen im alleinigen Ermessen des HandelspartnersÜber Procter & Gamble Procter & Gamble (P&G) bietet Verbrauchern auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always®, Ariel®, Antikal®, Braun®, blend-a-dent®, Clearblue®, Dash®, Fairy®,Febreze®, Gillette®, Head & Shoulders®, Herbal Essences®, Lenor®, Meister Proper®,Olay®, Old Spice®, Oral-B®, Pampers®, Pantene Pro-V®, Persona®, Swiffer® und Wick®. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. 