Welttag: Es lebe das Buch!

Die UNESCO erklärte 1995 den 23. April zum "Welttag des Buches und des Urheberrechts". Der Welttag des Buches steht für Bücher, das Lesen und die Rechte für Autoren und Autorinnen. Der Ehrentag des Buches geht aus einem katalanischen Brauch, zum Namenstag des Volksheiligen St. Georg Rosen und Bücher zu verschenken, hervor. Außerdem ist der 23. April ebenfalls der Todestag der Schriftsteller William Shakespeare und Miguel de Cervantes.

Welthauptstadt des Buches

Seit 2001 kürt die UN-Organisation für Kultur und Bildung jedes Jahr eine Stadt zur Welthauptstadt des Buches. Dieses Jahr wurde die georgische Hauptstadt Tiflis von der Jury ausgewählt. Gefeiert wird allerdings nicht nur dort, sondern auf der ganzen Welt.

Deutschland feiert Tag des Buches

Auch in Deutschland feiert man den Ehrentag des Buches, den Welttag des Buches, vor allem in Buchhandlungen, Verlagen, Bibliotheken, Schulen und zusammen mit allen Leseratten. Die deutsche Aktion zum Welttag des Buches wird von den Partnern Börsenverein, Stiftung Lesen, cbj Verlag, Deutsche Post, ZDF und avj initiiert.

Bildquelle: Welttag-des-Buches

Wie jedes Jahr verschenken Buchhandlungen an diesem Tag als Aktion zur Leseförderung das Welttagsbuch "Ich schenk dir eine Geschichte" an Schüler der 4. und 5. Klassen. Welttagsbuch 2021 ist der Comicroman "Biber undercover" von Rüdiger Bertram (Autor) und Timo Grubing (Illustrator). Das Buch wird an etwa eine Million Schüler und Schülerinnen verschenkt. Vorgelegt werden muss ein Gutschein in einer teilnehmenden Buchhandlung und gegen den Buch-Gutschein erhält man ein kostenloses Exemplar des Welttagsbuches.

