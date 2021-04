DJ WOCHENVORSCHAU/26. April bis 2. Mai (17. KW)

=== M O N T A G, 26. April 2021 *** 07:00 NL/Philips NV, Ergebnis 1Q, Eindhoven 08:00 DE/Atoss Software AG, Ergebnis 1Q, München *** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex April 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 14:00 EU/EZB-Direktor Panetta, Rede bei Online-Konferenz von BIZ, EZB, IWF und BoE zu "Spillovers in a post-pandemic, low-for-long world" *** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter März *** 15:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Impfgipfel (per Videokonferenz) mit den Länder-Ministerpräsidenten *** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex April *** 15:00 EU/EZB-Chefvolkswirt Lane, Rede beim European Statistical Forum *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS 18:00 FR/Michelin, Umsatz 1Q, Clermont-Ferrand *** 22:07 US/Tesla Inc, Ergebnis 1Q, Palo Alto - CH/Kühne & Nagel International AG, Ergebnis 1Q, Schindellegi D I E N S T A G, 27. April 2021 *** 06:00 GB/HSBC Holdings plc, Ergebnis 1Q, London *** 06:45 CH/ABB Ltd, ausführliches Ergebnis 1Q, Zürich *** 06:45 CH/UBS AG, Ergebnis 1Q, Zürich *** 07:00 CH/Novartis AG, Ergebnis 1Q, Basel 07:00 DE/Hamborner Reit AG, Ergebnis 1Q, Duisburg 07:15 DE/Gesco AG, Jahresergebnis, Wuppertal *** 07:15 FR/Schneider Electric SA, Umsatz 1Q, Rueil-Malmaison 07:30 DE/Befesa SA, Ergebnis 1Q, Ratingen 08:00 DE/DMG Mori AG, Ergebnis 1Q, Bielefeld *** 08:00 GB/BP plc, Ergebnis 1Q, London 09:00 EU/Europäisches Parlament, Plenartagung, u.a. Abstimmung über Brexit-Handelsvertrag, Brüssel *** 09:30 SE/Sveriges Riksbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin *** 10:00 DE/Bayer AG, Online-HV 11:00 DE/VöB, PK (digital) zur Aktienmarktprognose 11:00 DE/DSGV, Online-PK zum Thema: "Staatsschulden in und nach der Pandemie außer Kontrolle?" *** 11:30 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Vorstellung der Frühjahrsprojektion der Bundesregierung, Berlin *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktionsergebnis Neuemission 7-jährige Bundesanleihe über 4 Mrd EUR 12:00 US/United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 1Q, Atlanta *** 12:20 US/General Electric Co, Ergebnis 1Q, Boston *** 12:30 US/3M Co, Ergebnis 1Q, St. Paul 12:55 US/Raytheon Technologies Corp, Ergebnis 1Q, Waltham *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens April *** 19:00 AT/Telekom Austria AG, Ergebnis 1Q, Wien *** 22:01 US/Amgen Inc, Ergebnis 1Q, Thousand Oaks 22:01 US/Texas Instruments Inc, Ergebnis 1Q, Dallas *** 22:02 US/Alphabet Inc, Ergebnis 1Q, Mountain View *** 22:02 US/Microsoft Corp, Ergebnis 3Q, Redmond *** 22:05 US/Mondelez International Inc, Ergebnis 1Q, Deerfield *** 22:05 US/Visa Inc, Ergebnis 2Q, Foster City 22:05 US/Starbucks Corp, Ergebnis 2Q, Seattle 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) *** - JP/BoJ, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats und Veröffentlichung des vierteljährlichen Wirtschaftsberichts M I T T W O C H, 28. April 2021 *** 06:45 ES/Banco Santander SA, Ergebnis 1Q, Madrid *** 06:55 DE/Kion Group AG, Ergebnis 1Q, Frankfurt *** 07:00 DE/Deutsche Bank AG, Ergebnis 1Q (08:00 Presse- Telefonkonferenz; 13:00 Analysten-Telefonkonferenz), Frankfurt *** 07:00 DE/Covestro AG, ausführliches Ergebnis 1Q, Leverkusen *** 07:15 DE/DWS Group GmbH & Co KGaA, Ergebnis 1Q, Frankfurt *** 07:30 DE/Delivery Hero SE, Ergebnis 1Q, Berlin *** 07:30 DE/Symrise AG, Trading Update 1Q, Holzminden *** 07:30 FR/Sanofi SA, Ergebnis 1Q, Paris *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator Mai *** 08:00 DE/Beiersdorf AG, ausführlicher Umsatz 1Q (09:00 Analysten-Telefonkonferenz; 10:30 Presse- Telefonkonferenz), Hamburg *** 08:00 DE/Puma SE, Ergebnis 1Q (09:30 Presse-Telefonkonferenz; 15:00 Analysten-Telefonkonferenz), Herzogenaurach 08:00 DE/Washtec AG, Ergebnis 1Q, Augsburg *** 08:00 JP/Sony Corp, Jahresergebnis, Tokio *** 08:00 GB/Reckitt Benckiser Group plc, Trading Statement 1Q, Windsor 08:00 GB/Lloyds Banking Group plc, Ergebnis 1Q, London 08:00 GB/London Stock Exchange plc (LSE), Trading Statement 1Q, London *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen April 09:00 DE/PSI Software AG, Ergebnis 1Q, Berlin *** 10:00 DE/RWE AG, Online-HV *** 10:00 DE/Munich Re, Online-HV *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung von Dollar-Tendern mit 7- und 84-tägiger Laufzeit 11:00 DE/Wirtschaftsvereinigung Stahl, Berliner Stahldialog (digital) zum Thema: "Rahmenbedingungen für eine grüne Stahlproduktion in Deutschland" *** 11:30 FI/Kone Oyj, Ergebnis 1Q, Espoo *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 15-jährige Bundesanleihe über 2,5 Mrd EUR 12:00 US/Spotify Technology SA, Ergebnis 1Q, New York *** 13:00 GB/Glaxosmithkline plc, Ergebnis 1Q, London *** 13:30 US/Boeing Co, Ergebnis 1Q, Chicago 14:00 DE/Demire Deutsche Mittelstand Real Estate AG, Online-HV 15:00 LU/RTL Group SA, Online-HV *** 16:00 EU/EZB-Präsidentin Lagarde, Interview (online) bei Global Leaders Series des Aspen Security Forum *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 17:45 FR/Unibail-Rodamco-Westfield SE, Trading Update 1Q, Paris *** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung, 20:30 PK mit Fed-Chairman Powell, Washington *** 22:04 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 2Q, San Diego *** 22:05 US/Ebay Inc, Ergebnis 1Q, San Jose *** 22:05 US/Facebook Inc, Ergebnis 1Q, Menlo Park *** 22:09 US/Ford Motor Co, Ergebnis 1Q, Dearborn *** 22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 2Q, Cupertino *** - DE/Stellenindex BA-X April *** - US/Präsident Biden, erste Rede vor beiden Kammern des Kongresses, Washington *** - EU/European Systemic Risk Board (ESRB), Veröffentlichung eines Berichts über Unternehmensinsolvenzen und Covid-19 *** - AT/Opec und Nicht-Opec-Länder (Opec+), Ministertreffen (via Videokonferenz) D O N N E R S T A G, 29. April 2021 *** 01:40 KR/Samsung Electronics Co Ltd, ausführliches Ergebnis 1Q, Seoul 03:00 CH/Logitech International SA, Ergebnis 4Q, Romanel-sur-Morges 06:15 GB/Standard Chartered plc, Ergebnis 1Q, London *** 06:30 NL/Airbus Group, Ergebnis 1Q, Amsterdam 06:45 NO/Equinor ASA, Ergebnis 1Q, Stavanger *** 07:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Ergebnis 1Q (10:00 Telefonkonferenz), Frankfurt *** 07:00 DE/BASF SE, Ergebnis 1Q (08:30 Telefonkonferenz für Analysten und Investoren; 10:00 Online-HV), Ludwigshafen *** 07:00 DE/Fuchs Petrolub SE, Ergebnis 1Q (10:00 Telefonkonferenz), Mannheim *** 07:00 DE/Wacker Chemie AG, Ergebnis 1Q, München *** 07:00 DE/Nemetschek SE, Ergebnis 1Q, München 07:00 DE/Kuka AG, Ergebnis 1Q, Augsburg 07:00 DE/Takkt AG, Ergebnis 1Q, Stuttgart 07:00 DE/Klöckner & Co SE, Ergebnis 1Q (10:00 Telefonkonferenz), Duisburg *** 07:00 AT/OMV AG, ausführliches Ergebnis 1Q, Wien *** 07:00 FI/Nokia Corp, Ergebnis 1Q, Espoo 07:00 FR/Capgemini SA, Umsatz 1Q, Paris 07:00 CH/STMicroelectronics NV, Ergebnis 1Q, Genf *** 07:30 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 1Q, Lübeck *** 07:30 DE/Aixtron SE, Ergebnis 1Q, Herzogenrath *** 07:30 DE/Fielmann AG, Ergebnis 1Q, Hamburg 07:30 DE/Schaltbau Holding AG, Ergebnis 1Q, München 07:30 DE/Baader Bank AG, Ergebnis 1Q, Unterschleißheim 07:30 DE/Vossloh AG, Ergebnis 1Q, Werdohl 07:35 DE/SNP Schneider-Neureither & Partner SE, ausführliches Ergebnis 1Q, Heidelberg *** 08:00 EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen März *** 08:00 DE/LPKF Laser & Electronics AG, ausführliches Ergebnis 1Q, Garbsen *** 08:00 NL/Royal Dutch Shell plc, Ergebnis 1Q, Den Haag *** 08:00 GB/Unilever plc, Trading Statement 1Q, London 08:00 GB/Natwest Group plc, Ergebnis 1Q, Edinburgh 08:00 ES/Repsol SA, Ergebnis 1Q, Madrid 08:00 CH/Glencore plc, Produktionsbericht 1Q, Baar 08:00 SE/Vattenfall AB, Ergebnis 1Q, Stockholm *** 08:05 FR/Total SE, Ergebnis 1Q, Courbevoie *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise April (vorläufig) 09:30 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Rede bei der Deutsch-Russischen Rohstoff-Konferenz (virtuell) *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten April *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe März *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern, Brandenburg und Hessen April *** 10:00 DE/Continental AG, Online-HV 10:00 DE/Siltronic AG, Online-HV 10:00 DE/Hamborner Reit AG, Online-HV 10:00 DE/Deutz AG, Online-HV *** 11:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen April *** 11:00 EU/EZB-Direktor Elderson, Rede zu "The Role of Banks in Greening Our Economies" *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung April 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone April *** 12:45 US/Merck & Co Inc, Ergebnis 1Q, Whitehouse Station *** 13:00 US/McDonald's Corp, Ergebnis 1Q, Oak Brook 13:30 US/Intercontinental Exchange Inc, Ergebnis 1Q, Atlanta *** 13:30 DE/Bundesbank-Präsident Weidmann, Rede (virtuell) bei International Conference on Household Finance zu "Wird Covid-19 die wirtschaftliche Ungleichheit verstärken?" *** 14:00 DE/Verbraucherpreise April (vorläufig) *** 14:30 US/BIP 1Q (1. Veröffentlichung) *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 17:50 FR/Saint-Gobain SA, Umsatz 1Q, Courbevoie *** 22:03 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 1Q, Seattle

