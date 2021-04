Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv An der Wall Street bahnt sich zum Wochenabschluss ein ruhiger Handelstag an. Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq sind vorbörslich zwar im Plus, aber nur wenig bewegt. Für Schlagzeilen sollen wieder einmal Unternehmensbilanzen. Bei den Einzelthemen geht es heute um Mattel, American Express, Schlumberger, IMAX Corporation, Harley-Davidson, Coinbase, Skyworks Solutions und World Wrestling Entertainment. Thomas Bergmann vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Viola Grebe, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt.