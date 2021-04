Der DAX ist am heutigen Freitag wieder deutlich unter den 10er-EMA bei 15.215 Punkten gefallen und notiert aktuell bei 15.150 Punkten. Damit ist die vorherige Aufwärtsbewegung eher als Aufwärtskorrektur einzustufen. Dem DAX drohen wieder fallende Kurse. Am Vortag hieß es: "Aufwärtskorrekturen im übergeordneten Abwärtstrend laufen in der Regel leicht über dem 10er-EMA aus, bevor es dann weiter abwärts geht. Es bietet ...

