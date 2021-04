München (ots) - Moderation: Frank PlasbergDas Thema:Lichtblick Impfen: Was man jetzt wissen muss!Die Gäste u. a.:Carsten Watzl (Immunologe; Leiter des Forschungsbereichs Immunologie am IfADo - Leibniz-Institut für Arbeitsforschung an der TU Dortmund)Johannes Vogel (FDP, Bundestagsabgeordneter; FDP-Generalsekretär in NRW und Mitglied im Bundesvorstand)Anke Richter-Scheer (Hausärztin; Fachärztin für Innere Medizin, Leiterin des Impfzentrums Minden-Lübbecke)Stephan Grünewald (Psychologe; Gründer des rheingold-Institutes)Susanne Glass (Leiterin des ARD-Fernsehstudios in Tel Aviv)Die wichtigsten Fragen am Tag des Impfgipfels: Wann gibt es Impfstoff für alle?Haben auch Jüngere eine Chance auf einen Sommer mit Impfschutz? Wie hoch istdas Risiko bei Astra und Co wirklich? Die Antworten dazu von Experten und Verantwortlichen!Wie immer können sich Interessierte auch während der Sendung per Telefon, Fax, Facebook und Twitter an der Diskussion beteiligen und schon jetzt über die aktuelle Internet-Seite (www.hart-aber-fair.de) ihre Meinung und Fragen an die Redaktion übermitteln. Die User können über www.hartaberfair.de während der Sendung live mitreden und diskutieren. So ist "hart aber fair" immer erreichbar: Tel. 0800/5678-678, Fax: 0800/5678-679, E-Mail:hart-aber-fair@wdr.de.Redaktion: Torsten Beermann (WDR)Pressekontakt:Dr. Lars Jacob, Presse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42898,E-Mail: lars.jacob@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4897718