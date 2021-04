Die an der Wiener Börse gelistete Wolftank-Adisa startet eine Zusammenarbeit im Bereich Wasserstoff mit dem italienischen Gasversorger Snam. Die Kooperation von Snam4Mobility und Wolftank Hydrogen will die Wasserstoffmobilität durch den Bau von Tankstellen für Pkw, Busse und Lkw fördern. Die erste Initiative ist eine gemeinsame Interessenbekundung als Antwort auf die Anfrage des Instituts für technologische Innovationen (IIT) in Bozen für den Bau neuer Tankstellen entlang der Brennerautobahn (A22). Derzeit gibt es in Italien nur eine öffentliche Tankstelle für Wasserstofffahrzeuge in Bozen, die 2012 gebaut wurde. Eine Ausweitung der Zusammenarbeit auf die benachbarten Märkte Deutschland, Österreich und die Schweiz ist das Ziel.

