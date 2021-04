Die wichtigsten Indizes an der Wall Street handeln am Freitag durchwachsen - Technologieaktien eröffnen vor dem Wochenende leicht höher - Der S&P 500 Energie-Index bleibt im negativen Bereich - Nach dem Rückgang am Donnerstag haben die wichtigsten Aktienindizes in den USA am Freitag durchwachsen eröffnet. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Berichts ...

Den vollständigen Artikel lesen ...