Berlin (www.anleihencheck.de) - Frühlingszeit ist Dividendenzeit, China ist der Wachstums-Star im zweiten Corona-Jahr und die Europäische Zentralbank sagt "Basta" zur Diskussion über steigende Zinsen, so die Analysten der Weberbank.Die Anleger hätten zurzeit wieder einiges zu verarbeiten.Wichtige Konjunkturindikatoren hätten in den letzten Wochen bereits einen Vorgeschmack darauf geliefert, was sich in der abgelaufenen Handelswoche mal wieder eindrücklich gezeigt habe. Die USA und China hätten die Covid-19-Pandemie wirtschaftlich hinter sich gelassen und würden sich als die beiden Wachstumslokomotiven der Weltwirtschaft präsentieren. So habe das Wirtschaftswachstum in China im ersten Quartal 2021 einen fulminanten Anstieg von rund 18% im Jahresvergleich verzeichnet. Als eine Ursache für die ungewöhnlich starken Zuwächse würden Ökonomen die niedrige Vergleichsbasis zu Beginn des Vorjahres sehen, als China nach dem Ausbruch des Coronavirus scharfe Kontrollmaßnahmen ergriffen und Fabriken geschlossen habe. ...

