Alles online oder was?

Die Corona-Krise hat den digitalen Wandel in einem Maße beschleunigt, wie er zuvor undenkbar war. Das alles hat auch Folgen für viele Unternehmen. Für Plattform-Unternehmen gilt dies besonders. Doch der Reihe nach.

Internetnutzung nimmt sprunghaft zu

Die Online-Zeit der Deutschen steigt in nur einem Jahr um 15 Prozent auf durchschnittlich 65 Stunden pro Woche. Auch die Smartphone-Nutzung hat kräftig zugelegt. Knapp 19 Stunden surfen die Bundesbürger innerhalb von sieben Tagen mit dem Smartphone im Netz. Im Jahr zuvor waren es noch rund 16 Stunden pro Woche.

Besonders viel Zeit verbringen die unter 40-Jährigen im Web: Sie kommen in einer Woche auf durchschnittlich 85,6 Stunden, davon 30,6 Stunden über das Smartphone. Das ist das Ergebnis der neuen Postbank-Digitalstudie. Klar ist: Wenn Corona vorbei ist, wird sich das nicht mehr ganz so exzessiv zeigen, doch ziemlich sicher ist eben auch: "Es ist zu erwarten, dass die Verbraucher einige dieser Gewohnheiten auch nach Ende des Lockdowns beibehalten werden", so schätzt Thomas Brosch, Chief Digital Officer der Postbank, die Lage ein.

Den vollständigen Artikel lesen ...