23.04.2021 / 17:45 CET/CEST

Medartis Holding AG

Hochbergerstrasse 60E

Medartis Holding AG

Hochbergerstrasse 60E

CH-4057 Basel

MEDIENMITTEILUNG

Generalversammlung genehmigt alle Anträge des Verwaltungsrates und wählt Marco Gadola neu zum Verwaltungsratspräsidenten



Basel, Schweiz, 23. April 2021 - Die Aktionäre der Medartis Holding AG (SIX: MED) haben an der heutigen Generalversammlung alle Anträge des Verwaltungsrates mit grosser Mehrheit genehmigt und Marco Gadola neu als Verwaltungsratspräsident gewählt. Er tritt die Nachfolge von Dr. h.c. Thomas Straumann an, der die Rolle des Vize-Präsidenten übernimmt.



An der heutigen ordentlichen Generalversammlung der Medartis Holding AG, die aufgrund der Covid-19-Situation ohne Publikum stattfand, waren 9'426'464 Aktien und somit 80% des gesamten Aktienkapitals vertreten. Alle bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrates, Dr. h.c. Thomas Straumann, Marco Gadola, Dominik Ellenrieder, Dr. Jürg Greuter, Dr. med. Daniel Herren, Roland Hess, Willi Miesch und Damien Tappy, wurden für eine weitere einjährige Amtsperiode bestätigt. Marco Gadola wurde neu für die nächste einjährige Amtsdauer als Präsident des Verwaltungsrates gewählt. Dr. h.c. Thomas Straumann, der Medartis 1997 gegründet hatte: «Ich freue mich, das Präsidium des Verwaltungsrates auf einer sehr soliden Basis nach 23 Jahren in die kompetenten Hände von Marco Gadola übergeben zu können. Ich wünsche ihm alles Gute und viel Erfolg als Präsident des Verwaltungsrates in unserem Unternehmen. Persönlich bleibe ich Medartis langfristig als bedeutender Aktionär und Vize-Präsident des Verwaltungsrats verbunden.» Marco Gadola, neuer Präsident des Verwaltungsrates von Medartis: «Ich bedanke mich für meine Wahl und das Vertrauen der Aktionärinnen und Aktionäre. Ich werde zusammen mit dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung weiter daran arbeiten, Medartis als führenden Gesamtlösungsanbieter in den Bereichen Extremitäten und Kopf mit einer breiten internationalen Präsenz zu etablieren. Ein besonderes Anliegen ist mir dabei auch die Weiterentwicklung unserer Unternehmenskultur, ein wichtiges Element auch für den zukünftigen Erfolg von Medartis.» Die Aktionärinnen und Aktionäre genehmigten weiter den Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2020. Für das Geschäftsjahr 2020 wird keine Dividende ausgeschüttet. Ausserdem erteilten die Aktionäre den Mitgliedern des Verwaltungsrates für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2020 Entlastung und stimmten den Traktanden zur Vergütung zu. Weitere Informationen und die einzelnen Abstimmungsergebnisse sind auf der Webseite von Medartis unter Investor & Media Relations oder unter folgendem Link zu finden. Die nächste ordentliche Generalversammlung findet am 06. April 2022 statt.

Kontakt

Patrick Christ

Head Corporate Services

Medartis Holding AG

Telefon: +41 61 633 34 70

patrick.christ@medartis.com Über Medartis

Medartis mit Sitz in Basel wurde 1997 gegründet und ist einer der weltweit führenden Hersteller von medizinischen Produkten für die Osteosynthese im Bereich der oberen und unteren Extremitäten und des Gesichtsschädels. Medartis beschäftigt über 640 Mitarbeitende an insgesamt 14 Standorten, und Medartis-Produkte werden weltweit in über 50 Ländern angeboten. Medartis hat sich verpflichtet, Chirurgen und OP-Personal mit innovativsten Titanimplantaten und Instrumenten zu versorgen und einen hervorragenden Service zu bieten. Weitere Informationen finden Sie unter www.medartis.com.



