FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
MAJOR PRECIOUS MET.CORP 3EZ CA5608291038
AB/FROM ONWARDS 23.04.2021 18:00 CET
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MAJOR PRECIOUS MET.CORP 3EZ CA5608291038
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