Pratteln, Schweiz, 23. April 2021 - Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) wird den geprüften Jahresabschluss 2020 am Donnerstag, 29. April 2021, um 07:00 Uhr MESZ bekannt geben und um 14:00 Uhr MESZ eine Telefonkonferenz durchführen.

Die Veröffentlichung der Finanzergebnisse 2020 und des Geschäftsberichts 2020 am 29. April (statt am 27. April wie angekündigt) wird es dem Unternehmen ermöglichen, die Ergebnisse des laufenden Umtauschangebots für die CHF 60 Millionen 5%-Wandelanleihe zu berücksichtigen, für welche die Nachfrist voraussichtlich am 27. April 2021, 17:00 Uhr MESZ, endet.

CEO Dario Eklund und CFO Andrew Smith werden den Jahresabschluss 2020 und die Unternehmensentwicklung in einer Telefonkonferenz am selben Tag um 14:00 Uhr MESZ, 13:00 Uhr BST, 08:00 Uhr EDT erläutern. Teilnehmende sind eingeladen, eine der folgenden Telefonnummern 10-15 Minuten vor Konferenzbeginn zu wählen (kein Zugangscode erforderlich). Konferenzsprache ist Englisch.

Europa: +41 58 310 50 00

GB: +44 207 107 06 13

USA: +1 631 570 56 13

