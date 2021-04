Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag mit moderaten Abschlägen geschlossen. Auf den Indizes lasteten vor allem Abschläge der schwergewichtigen Pharmakonzerne.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag mit moderaten Abschlägen geschlossen, wobei der Leitindex SMI die Marke von 11'200 Punkten zum Schluss gerade noch halten konnte. Auf den Indizes lasteten vor allem Abschläge der schwergewichtigen Pharmakonzerne. Auch für die gesamte Börsenwoche resultiert damit für den SMI ein leichtes Minus. Gedämpft wurde die Stimmung an den Märkten zum...

