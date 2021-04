The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 23.04.2021

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 23.04.2021



ISIN Name

CA12626F1053 CRH MEDICAL CORP.

CA92241L4064 VATIC VENTURES CORP.

DE000ETF9017 LY.1-LYXOR 1 DAX UC.ETF I

FR0013176302 VIVENDI S.A. 16/21

SG1O83915098 HI-P INTL LTD SD-,05

