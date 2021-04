Nach Erkenntnissen des von "Autopapst" Dudenhöffer geführten Center Automotive Research (CAR) führt der Wechsel zum E-Auto nicht zu einem Jobverlust in Deutschland - jedenfalls nicht vor 2030. Eine neue CAR-Studie kommt zu einem Ergebnis, das den Befürchtungen der Automobilindustrie den Boden entzieht. Die hatte nämlich immer wieder behauptet, der schnelle Wechsel weg vom Verbrenner hin zum Elektro-Auto bringe Arbeitsplätze in hoher Zahl in Gefahr. Das berichtet das Handelsblatt. Angst vor Verlust von 410.000 Arbeitsplätzen geht um Danach könne der Umstieg auf Elektromobilität bis ...

