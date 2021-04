Plattform-Unternehmen verändern die Welt

Unternehmen wie Apple, Amazon, Microsoft (WKN: 870747 / ISIN: US5949181045) oder die Google-Muttergesellschaft Alphabet haben die Börsenrallye der vergangenen Jahre angeführt und die Nachrichtenlage an den Finanzmärkten bestimmt. Sie haben viel mehr gemeinsam als auf den ersten Blick klar wird. Bei ihnen handelt es sich um sogenannte Plattform-Unternehmen. Dies macht sie in ihren jeweiligen Betätigungsfeldern extrem erfolgreich und die Konkurrenz nahezu chancenlos.

Monopolstrukturen des 21. Jahrhunderts

Was vor rund 100 Jahren in den USA Standard Oil, American Tobacco oder U.S. Steel waren, sind heute Alphabet (WKN: A14Y6H / ISIN: US02079K1079), Apple (WKN: 865985 / ISIN: US0378331005), Amazon (WKN: 906866 / ISIN: US0231351067) oder Facebook (WKN: A1JWVX / ISIN: US30303M1027). An die Stelle von Männern wie John D. Rockefeller (Standard Oil), James Duke (American Tobacco) oder J.P. Morgan sind Männer wie Apple-Chef Tim Cook oder Facebook-Chef und -Gründer Mark Zuckerberg getreten.

Sie stehen für moderne Monopolstrukturen. Diese sind den Wettbewerbshütern, genauso wie vor 100 Jahren, immer mehr ein Dorn im Auge. Dabei sind es ähnliche Erfolgsfaktoren, die Alphabet, Apple, Amazon oder Facebook in den vergangenen Jahrzehnten groß gemacht haben. Bei ihnen handelt es sich nicht nur um äußerst erfolgreiche Technologiekonzerne, sondern auch um sogenannte Plattform-Unternehmen.

Das Plattform-Konzept zeichnet sich durch einen Kern mit einer starken Anziehung aus. Um diesen Kern herum entstehen sehr viele komplexe Gebilde. Im Ergebnis begünstigt das Plattform-Konzept Monopolstrukturen. Die erfolgreichsten Plattformen, mit den meisten Kunden und Anbietern von Produkten und Dienstleistungen, ziehen wiederum immer mehr Anbieter und Konsumenten an. Eine besonders erfolgreiche Plattform der vergangenen Jahre stellt das iPhone dar.

Zunächst wurden allerhand Hardwareentwickler angezogen. Diese entwickelten Produkte wie passende Kopfhörer. Inzwischen ist das Ökosystem deutlich digitaler. Dieses dreht sich nun eher um Softwareprodukte, Videospiele, Musik, Filme, oder Fitnesskurse. Als besonders erfolgreiches Plattform-Unternehmen ist es wenig verwunderlich, dass Apple beim Börsenwert die Marke von 2 Billionen US-Dollar knacken konnte.

Bildquelle: Pressefoto Apple

Warren Buffett - ein großer Fan

Selbst Warren Buffett outete sich als Fan von Apple, obwohl die US-Investorenlegende lange Zeit Technologie-Investments gemieden hatte. Auch in Amazon hatte das "Orakel von Omaha" mit seiner Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway investiert. Unter anderem, weil Apple, Amazon und andere Plattform-Unternehmen dazu neigen, ihre Märkte zu beherrschen und starke Marken herauszubilden. Auf diese Weise schaffen sie es besonders gut, sich gegen Konkurrenten zu schützen. Warren Buffett verwendet dafür den Begriff des Burggrabens (englisch: moat).

Den vollständigen Artikel lesen ...